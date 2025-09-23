Immobilien Immobilien
KLEINE GEDANKEN ZUR GROSSEN ZEIT: Die Suche nach einem guten Namen

  23.09.2025 Kolumne

KLEINE GEDANKEN ZUR GROSSEN ZEIT

Im Zusammenhang mit der aktuellen Abstimmung über den elektronischen Identitätsnachweis (E-ID-Gesetz) habe ich gelesen, dass der Bund eine Agentur beauftragt hat, einen Namen für die neue E-ID-App zu finden. Das Resultat ...

