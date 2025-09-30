Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Die Turnhalle ertönte im Gleichklang

  30.09.2025 Kandergrund, Blausee, Mitholz
Der Jodlerklub Alpenrösli Kandergrund eröffnet den diesjährigen Amtsdorfet in Kandergrund. BILDER: ZVG
Der Jodlerklub Alpenrösli Kandergrund eröffnet den diesjährigen Amtsdorfet in Kandergrund. BILDER: ZVG

Am Sonntag, 14. September 2025, fand in der Turnhalle Kandergrund der 66. Frutigtaler Amtsjodlerdorfet statt. Gastgeber dieses Jahr war der Jodlerklub Alpenrösli aus Kandergrund.

JACQUELINE RÜESCH
Alljährlich findet am zweiten Sontag im September ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote