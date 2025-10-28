Die Wahlziele der Frutiger Parteien

Wenn alle Parteien ihre gesetzten Ziele erreichen möchten, müsste der Gemeinderat Frutigen künftig naturgemäss aus mehr als den heutigen neun Mitgliedern bestehen. Die Parteienverantwortlichen erklären hier ihre Zielsetzungen für die Gemeindewahlen. ...

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Geht man vom Normalfall aus, dann werden am 16. November die drei Bisherigen Annarös Grossen (SVP), Thomas Egger (LF) und Beatrix Hurni (SP) wieder in den Gemeinderat gewählt. Dann verbleiben noch 21 Personen, die sich die verbleibenden fünf Sitze streitig machen. Die Ausgangslage ist durchaus spannend, zählen beim Proporzsystem doch zuerst die Parteistimmen, anschliessend die persönlichen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Ausmarchung. Eine volle Liste mit acht Namen ist dabei eher von Vorteil. Nur das Liberale Frutigen hat so eine eingereicht, die anderen Parteien portieren zwischen drei und fünf Köpfen. Auffällig am Kandidatenkarussell: Die in der Gemeinde starke SVP tritt zu den Gemeindewahlen mit nur vier Personen an und die EDU setzt ganz auf die Inneren Gebiete mit vier Köpfen aus den Spissen.

Was haben sich die Parteienverantwortlichen für die Wahlen 2025 überlegt – und welche Ziele haben sie? Hier ihre Stellungnahmen.

SVP rechnet mit mindestens drei Sitzen

Beat Schranz, Präsident SVP-Sektion Frutigen, erklärt die Erwartungen seiner Partei: «Wir streben mit einem Wähleranteil von rund 35 Prozent mindestens drei Sitze an. Dies scheint uns mit den engagierten und kompetenten Persönlichkeiten, die Verantwortung für die Gemeinde übernehmen wollen und dazu auch fähig sind, durchaus realistisch zu sein.»

Drei Sitze für das Liberale Frutigen?

Niklaus Liechti, der Präsident des Liberalen Frutigen, ist erfreut und stolz, dass seine Partei «eine volle Liste mit sehr kompetenten Kandidierenden» präsentieren kann. Thomas Egger, als bisheriger Gemeinderat, bringe als langjähriges Kommissionsmitglied und nun als Gemeinderat viel Erfahrung mit. «Weiter haben wir einige langjährige Kommissionsmitglieder, die die Herausforderungen von Frutigen ebenfalls sehr gut kennen und motiviert sind, diese im Gemeinderat anzugehen. Wenn alle vom Liberalen Frutigen gewählt würden, hätten wir den besten Gemeinderat aller Zeiten», sagt der LF-Präsident schmunzelnd.

Seine realistischere Einschätzung lautet: «Wir haben die Chance, drei Sitze (+1) zu machen. Zumindest bin ich überzeugt, dass wir den Wähleranteil erhöhen können, was sich auf die Anzahl Kommissionssitze auswirken wird, was für uns ebenfalls sehr wertvoll ist.» Diese Zuversicht habe er wegen aufgrund der vollen und sehr guten Liste einerseits und andererseits wegen der teilweise tiefen Anzahl an Kandidierenden der anderen Parteien. «Es ist wirklich befriedigend, eine sehr lebendige lokale Partei mit vielen aktiven und engagierten Mitgliedern führen zu dürfen. Zudem dürfen wir optimistisch in die Zukunft blicken, da sich viele jüngere Personen zu unserer Partei und unseren Werten bekennen.»

Die SP will ihren Sitz verteidigen

«Die SP Frutigen setzt sich zum Ziel, den Sitz von Beatrix Hurni zu verteidigen. Sie hat in den vergangenen Jahren engagiert und sachorientiert gearbeitet und sich insbesondere für eine familienfreundliche Gemeinde, einen attraktiven Arbeits- und Lebensort sowie eine starke regionale Gesundheitsversorgung eingesetzt», antwortet das Führungsduo von SP Frutigen/SP Frutigland, Hansueli Hachen und Vanessa Bieri. Mit ihrer offenen, lösungsorientierten Art trage Hurni dazu bei, dass Anliegen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen gehört und konstruktiv eingebracht würden.

Aufgrund der relativ grossen Parteienvielfalt und des aktuellen Proporzsystems erwartet die SP keine grossen Sitzverschiebungen. «Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden hat die Frutiger Bevölkerung das Privileg, aus einer breiten Auswahl an Kandidaturen wählen zu können. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass alle Parteien im Gemeinderat vertreten sind – nur so können die grossen Aufgaben ausgewogen, sachlich und gemeinsam angegangen werden.»

EDU hofft auf einen zweiten Sitz

Für den EDU-Präsidenten Stephan Stoller, ist relativ klar, dass seine Partei den Wähleranteil von 18 Prozent aus dem Wahljahr 2021 ohne einen bisherigen Gemeinderatskandidaten kaum schaffen wird. Aber: «Was uns in die Karten spielen könnte, sind die Inneren Gebiete. Die EVP hat von dort eine junge Frau auf der Liste. Die EDU bringt hingegen gleich alle vier Kandidierenden aus Ried oder Achseten. Aus den anderen Parteien sind keine Personen aus diesen Gebieten aufgestellt worden», erklärt er.

Zum Hintergrund: Zwei Gemeinderatssitze sind für die Inneren Gebiete reserviert. «Macht die EVP keinen Sitz oder ist ein anderer Kandidat auf ihrer Liste an erster Stelle, könnte uns das erstmalig zwei Sitze zuspielen – und das ohne den Proporz-Sitz.» Eine gewisse Spannung ist spürbar. «Ich bin als Präsident heute nervöser als damals, als ich selber Gemeinderatskandidat war», meint Stephan Stoller mit einem Lachen und wünscht den Kandidierenden viel Erfolg und dankt allen, die sich für diese herausfordernde Aufgabe stellen.

Die EVP will ihren Sitz halten

Der EVP-Präsident André Wehrli rechnet damit, «dass wir unseren Sitz im Gemeinderat verteidigen und damit unseren Beitrag leisten, dass möglichst alle Bürgerinnen und Bürger eine Vertretung in der Exekutive erhalten.» Interessant dürfte es nach seinen Aussagen um die Vertretung der Inneren Bezirke werden. «Beschäftigt hat uns aber auch die zunehmende Schwierigkeit, eine Auswahl an Kandidierenden zu bieten. Von über 50 Angefragten stellten sich letztlich nur drei zur Verfügung. Sie alle erachten wir aber als fähige zukünftige Ratsmitglieder und wertvolle Ergänzung der Behörde.»

Die EVP und die EDU sind eine Listenverbindung eingegangen. Dabei werden die beiden Parteien in einem ersten Verteilschritt als eine einzige Partei betrachtet. Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass ein Sitz erobert wird, obwohl eine andere Einzelpartei mehr Stimmen erhalten hat. Anschliessend erfolgt die Verteilung der Sitze zwischen den beiden Partnern. Am Sonntag, 16. November, wird sich um 17 Uhr in der Sporthalle Widi zeigen, wie der Gemeinderat für die nächsten vier Jahre zusammengesetzt ist.

Auf den Gemeinderat unter dem in stiller Wahl bestätigten Präsidenten Thomas Gyseler (LF) wartet unabhängig von der Zusammensetzung eine herausfordernde Legislatur. Die Themen sind allerdings nicht überraschend, sie sind immer in etwa gleich. Interessant machen es die konkreten Projekte und Details. Hier eine nicht repräsentative Auswahl an wartenden Themen:

• Bildung: Die Struktur der Schulstandorte – das betrifft naturgemäss vor allem diejenigen der Inneren Gebiete – könnte Veränderungen erfahren. Das ist ein sehr emotionales Thema, wie die Schliessung von Standorten oder einzelnen Klassen in den letzten Jahren jeweils gezeigt hat. Auch der Ausbau der Oberstufenschule ist auf der Pendenzenliste, ein erstes Projekt wurde wieder auf Eis gelegt.

• Wasserbau: Der Hochwasserschutz Engstlige und Kander sollte in die Umsetzungsphase gehen, nachdem zwei Jahrzehntelang geplant wurde. Die konkreten Pläne werden aufgelegt und die Kredite in Millionenhöhe beantragt.

• Verwaltung: Die Struktur wird absehbar weitere Anpassungen erfahren, nachdem auf Anfang 2026 die regionale Bauverwaltung startet und die Ressorts der Gemeinderäte bereits entsprechend angepasst wurden. Weitere regionale Zusammenarbeiten oder Zentralisierungen sind denkbar.

• Behörde: Eine Diskussion über die Grösse des Gemeinderates ist im Zusammenhang mit der Struktur der Verwaltung nötig.

• Planung/Bau: Im Bereich Bauen wartet auf Behörde und Verwaltung die Erledigung der noch offenen Baupolizeifälle. Planerisch steht die Ortsplanungsrevision mit verschiedenen Begehren für Zonenplananpassungen an – auch der angespannte Wohnungsmarkt respektive das Wohnungsangebot ist ein spannendes Thema für die Entwicklung der Gemeinde.

• Gesundheit: Ein Dauerthema, bei dem der Einfluss der Lokalpolitik allerdings beschränkt ist. Dabei wird es zunehmend wichtiger, weil die Bevölkerung tendenziell älter wird. Es umfasst die Zukunft des Spitals, die Hausarztabdeckung in der Region, die Alters- und Pflegeheime sowie das geplante Gesundheitsnetzwerk und soziale Angebote.

• Finanzen: Bei fast jedem Thema spielen am Ende die Finanzen eine gewichtige Rolle – sei es bei der gemeindeeigenen Liegenschaftsverwaltung und -nutzung, Hochwasserschutzprojekten, verschiedenen Strassenbauten wie der Rinderwaldstrasse 3. Etappe, dem Ausbau der Basiserschliessung Widi, der Sanierung des Friedhofes oder einem Entscheid zur Zukunft des Sportzentrums, bei dem die Gemeinde grösster Einzelaktionär ist. Die Verschuldung oder Reduktion von Investitionen aufs Machbare oder Nötigste wird eine Herausforderung.

