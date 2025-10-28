Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Die Wahlziele der Frutiger Parteien

  28.10.2025 Frutigen
Wer für die nächsten vier Jahre in Frutigen im Gemeinderat sitzt, wird am 16. November entschieden. BILDER: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Wer für die nächsten vier Jahre in Frutigen im Gemeinderat sitzt, wird am 16. November entschieden. BILDER: HANS RUDOLF SCHNEIDER

Wenn alle Parteien ihre gesetzten Ziele erreichen möchten, müsste der Gemeinderat Frutigen künftig naturgemäss aus mehr als den heutigen neun Mitgliedern bestehen. Die Parteienverantwortlichen erklären hier ihre Zielsetzungen für die Gemeindewahlen. ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote