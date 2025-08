Die Zugabe war Pflicht

Die Brass Band der Heilsarmee Frutigland ist eine engagierte Musikgruppe, die mit ihrer Blasmusik nicht nur musikalisch begeistert, sondern ebenfalls die christliche Botschaft der Hoffnung und Nächstenliebe vermitteln will. Unter der Leitung von Beat Hari spielten die 15 Musiker im Frutigresort auf.

Mit der Hymne «Schönster Herr Jesus» eröffnete die Brass Band der Heilsarmee den Konzertabend. Das Stück ist eines der bekanntesten geistlichen Volkslieder im deutschsprachigen Raum. Es verbindet die Schönheit der Natur mit der überragenden Schönheit Jesu Christi und ist sowohl im katholischen als auch im evangelischen Gesangbuch vertreten.

Seit 2023 steht Dirigent Christoph Liechti dem 22-köp!gen Orchester vor. Am Dienstagabend dirigierte jedoch sein Stellvertreter Beat Hari die 15 anwesenden Musiker; seit 2012 hat er die Leitung der Adelbodner Brass Band inne. Stücke wie «There is sunshine», «Ich bin so glücklich», «Was i bruche, gisch du mir» oder «Your love» kamen beim Publikum auf der Terrasse im Frutigresort sehr gut an. Die Werke hatten meistens ein christliches Lied als Grundlage oder es waren direkt christliche Lieder zum Mitsingen.

Die Heilsarmee hat bereits zum dritten Mal im Frutigresort jeweils Auftritte im Sommer. «Letztes Jahr haben wir zusätzlich am Weihnachtsmarkt gespielt», erklärte Beat Hari. Und wie kamen sie zu der Ehre, im Sommer im Resort spielen zu dürfen? «Wir haben angefragt und waren sofort sehr willkommen», so Hari.

«Man kann, muss aber nicht»

Bei der Brass Band können alle mitmachen. «Die meisten sind bei der Heilsarmee, aber es ist keine zwingende Voraussetzung», liess Hari wissen. «Es geht um den christlichen Glauben nach freikirchlichem Verständnis. Es geht darum, dass der Glaube eine persönliche Angelegenheit ist – eine persönliche Beziehung zu Gott, für die es eine persönliche Entscheidung braucht», so der Dirigent.

Die Heilsarmee Brass Band Frutigland ist im Verlauf der letzten beiden Jahre durch die Fusion der Bands von Adelboden und Frutigen entstanden, es sei ein allmählicher Prozess gewesen. Die Brass Band Frutigen gibt es seit 1915, Adelboden wurde wenige Jahre später gegründet, das genaue Datum ist nicht mehr bekannt.

Und wie sagte Hari im Vorfeld: «Wir möchten den Gästen eine Freude bereiten und sie ermutigen, wir möchten sie zum Nachdenken über ihre Beziehung zu Gott anregen.» Mit den kurzweiligen und harmonischen Vorträgen dürfte dies durchaus gelungen sein, denn es wurde eine Zugabe gefordert – und diese kam in Form des Stücks «A miner Stell». «Die Band bereichert nicht nur unseren Betrieb, sondern auch ganz Frutigen», fand Kristina Schledewitz vom Frutigresort. Nicht zu vergessen ist die Moderatorin des Abends, Sandra Wäfler, die charmant Infos zu den Stücken gab.

