Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Drei Millionen Franken Unterstützung vergeben

  14.11.2025 Wirtschaft

Die Schweizer Berghilfe unterstützte im Oktober mit knapp drei Millionen Franken Projekte von Unternehmerinnen und Unternehmern im Berggebiet.

Jedes dieser Projekte trägt zur Wertschöpfung und wirtschaftlichen Vielfalt im Schweizer Berggebiet bei wie die ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote