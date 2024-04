Der Frühling hielt am Karfreitag im Schulhaus Boden Einzug. Der Osterbrunch mit Frühlingsmärit lockte zahlreiche Besucher an, der Föhnsturm allerdings vereitelte den Markt auf dem Pausenplatz. So richtete man die 18 Stände kurzfristig in den Gängen und im Treppenhaus ...