Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Drohnen können Leben retten

  07.11.2025 Polizeimeldungen
Polizei und Rettungskräfte setzen bei ihrer Arbeit zunehmend auf den Einsatz von Drohnen. BILD: KAPO BERN
Polizei und Rettungskräfte setzen bei ihrer Arbeit zunehmend auf den Einsatz von Drohnen. BILD: KAPO BERN

Drohnenabwehr und Drohneneinsatz: Unter dem Titel «Polizeiarbeit aus der Vogelperspektive» erhielten Medienvertreter Einblick, unter welchen Voraussetzungen die kleinen Fluggeräte zum Einsatz kommen. Weitere sechzig sollen beschafft werden.

PETER ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote