Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Ds’ Vogellisi chunnt vo Adelbode här»

  08.08.2025 Adelboden
Volar, der Adler, hat schliesslich doch noch fliegen gelernt. Mit Lisi auf dem Rücken konnte er ihre «Freundin» retten
Volar, der Adler, hat schliesslich doch noch fliegen gelernt. Mit Lisi auf dem Rücken konnte er ihre «Freundin» retten

Viele Kinder konnten am Wochenende vom 2. und 3. August auf dem Sillerenbühl Vogellisi endlich mal hautnah begegnen. Rund um die Aufführungen aus dem neuen Hörbuch «Vogellisi und der König der Lüfte» von Annemarie Stähli-Richard durften die Kinder ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote