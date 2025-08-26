Immobilien Immobilien
Dubach und Bühler bereit für die Heim-SM

  26.08.2025 Sport

Lena Dubach bei den Frauen und Rolf Bühler bei den Herren holen sich den Sieg an der Nationalen Steinhebermeisterschaft in Rünenberg im Baselbiet. Die beiden Aktivturner vom TV Reichenbach werden damit Steinheberkönigin und Steinheberkönig und zeigen, dass sie für ...

