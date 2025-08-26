Dubach und Bühler bereit für die Heim-SM

Lena Dubach bei den Frauen und Rolf Bühler bei den Herren holen sich den Sieg an der Nationalen Steinhebermeisterschaft in Rünenberg im Baselbiet. Die beiden Aktivturner vom TV Reichenbach werden damit Steinheberkönigin und Steinheberkönig und zeigen, dass sie für ...

Lena Dubach bei den Frauen und Rolf Bühler bei den Herren holen sich den Sieg an der Nationalen Steinhebermeisterschaft in Rünenberg im Baselbiet. Die beiden Aktivturner vom TV Reichenbach werden damit Steinheberkönigin und Steinheberkönig und zeigen, dass sie für die Schweizermeisterschaft in knapp drei Wochen zu Hause in Reichenbach bereit sind.

Als Vorbereitung für die Schweizermeisterschaft reisten Lena Dubach und Rolf Bühler ins Oberbaselbiet. Dieser Wettkampf, welcher seit mehreren Jahrzehnten durchgeführt wird, dient als optimale Vorbereitung. Als Belohnung für die Sieger mit dem schweren Stein wartet jeweils ein Eichenlaubkranz und der Titel SteinheberkönigIn.

Der Sieg von Lena Dubach

Lena Dubach startete in zwei Kategorien. Mit dem 12,5-kg-Stein hob sie in der Vorrunde mit der linken Hand 36 Hebungen und mit der rechten Hand 40 Hebungen. Zum Vergleich: am Turnfest hätte Dubach für zwei Frauen die Maximalpunktzahl gehoben, dort ergeben total 35 Hebungen die Note 10.

Im Final, wo nebeneinander im Direktduell mit einer Hand gehoben wird und jene Turnerin mit den meisten Hebungen gewinnt, hob Dubach 39 Mal. Dies reichte klar für den souveränen Sieg und somit den Siegerkranz, vor ihren Konkurrentinnen aus dem Baselbiet und dem Bündnerland.

Der Sieg von Rolf Bühler

Bei den Herren gelang dies Rolf Bühler. In der Qualifikation klassierte sich der Leiter der Steinheber- und Steinstösser-Innen des Turnvereins Reichenbach mit 23 Hebungen links und 19 Hebungen rechts auf den zweiten Rang.

Im Halbfinal gegen den Drittplatzierten gewann Rolf Bühler mit 19:13 Hebungen. Schliesslich folgte der Final, in welchem dem Mitstreiter von Bühler der Stein früh von der Hand fiel.

So siegte der gebürtige Faltschener mit 17,5 Hebungen und konnte sich seinen dritten Steinheber-Königstitel sichern.

Nochmals Lena Dubach

Dubach startete ebenfalls mit dem 10-kg-Stein. Dort qualifizierte sie sich mit total 88 Hebungen als Drittklassierte für den Halbfinal. Auf einem unglaublich hohen Niveau setzte sich die Reichenbacherin mit 59:58 durch undsicherte sich den Finaleinzug.

Dort war das Niveau nochmals höher. Lena Dubach konnte mit einer Hand 64,5 Hebungen erzielen und so sicherte sie sich mit zwei Hebungen Vorsprung auch in dieser Kategorie den Sieg.

Reichenbach wartet

Wenn man alles zusammenzählt, hob Dubach an jenem Tag mehr als 3,5 Tonnen, eine unglaubliche Leistung für die 23-Jährige.

Nun heisst es für die beiden, wie auch für alle anderen SteinheberInnen und SteinstösserInnen aus dem Frutigland, die wenigen Wochen noch zu nutzen, um an der Heim-Schweizermeisterschaft in Reichenbach am 13. September zu glänzen.

PETER ZAHLER