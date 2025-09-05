Egger verteidigt ihren Titel im Gruebi-Bad

Am Mittwoch, 27. August, führte der Schwimmklub Adelboden bereits zum dritten Mal den 2023 ins Leben gerufenen Gruebi-Rekord durch. Die zahlreich erschienenen Jugendlichen des Schwimmklubs Adelboden freuten sich auf ein Duell gegen die Erwachsenen. Drei mutige Schwimmerinnen stellten ...

Am Mittwoch, 27. August, führte der Schwimmklub Adelboden bereits zum dritten Mal den 2023 ins Leben gerufenen Gruebi-Rekord durch. Die zahlreich erschienenen Jugendlichen des Schwimmklubs Adelboden freuten sich auf ein Duell gegen die Erwachsenen. Drei mutige Schwimmerinnen stellten sich dieser Herausforderung, und packende Duelle im 50 Meter-Becken fanden statt.

Riccarda Egger, die letztjährige Siegerin, verteidigte mit einer Zeit von 36,47 ihren Titel mit Bravour, dicht gefolgt vom Nachwuchs. Ema Marsikova schwamm die 50 Meter in einer Zeit von 41,31 und Alex Allenbach mit 42,56. Litonya Lauber als Viertplatzierte schwamm eine Zeit von 42,71 und wurde Dritte bei den Jugendlichen.

Riccarda Egger durfte den Wanderpokal zum zweiten Mal mit nach Hause nehmen, doch die Super-Zeiten des Schwimmnachwuchses zeigen, dass auch die nächste Austragung des Gruebi-Rekords Spannung verspricht.

Im Anschluss an den Wettkampf wurden die SchwimmerInnen von der Gruebi-Crew mit einem feinen Teller Spaghetti verwöhnt.

RED