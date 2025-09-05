Immobilien Immobilien
Egger verteidigt ihren Titel im Gruebi-Bad

  05.09.2025 Adelboden
Die Siegerin Riccarda Egger, Alex Allenbach, Ema Marsikova und Litonya Lauber (v.l.). BILD: ZVG / SCHWIMMKLUB ADELBODEN
Am Mittwoch, 27. August, führte der Schwimmklub Adelboden bereits zum dritten Mal den 2023 ins Leben gerufenen Gruebi-Rekord durch. Die zahlreich erschienenen Jugendlichen des Schwimmklubs Adelboden freuten sich auf ein Duell gegen die Erwachsenen. Drei mutige Schwimmerinnen stellten ...

