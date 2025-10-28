Immobilien Immobilien
EHC Adelboden verliert trotz Kampfgeist gegen Neuchâtel

  28.10.2025 Sport
Die Adelbodner versuchten alles, waren aber chancenlos. Goalie Grguric, Rodondi und Captain Germann (v.l). BILD: BJÖRN ZRYD.
Am Samstag, 25. Oktober, empfing der EHC Adelboden den drittplatzierten HC Neuchâtel Université aus der Westschweizer Gruppe. Das Spiel begann mit einer Verspätung von neunzig Minuten, da der Bus der Gäste in Münsingen eine Panne hatte und durch ein ...

