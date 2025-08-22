Immobilien Immobilien
Ehrungen in der Gemeinde Adelboden

  22.08.2025 Adelboden
Die Geehrten des Preises «Berufserfolge».
Die Gemeinde Adelboden verleiht jährlich verschiedene Preise zu Ehren von erfolgreichen Persönlichkeiten der Gemeinde wie SportlerInnen, Personen aus dem kulturellen Bereich, erfolgreiche Berufsleute, so insbesondere hervorragende Lehrabschlüsse. Die diesjährigen ...

