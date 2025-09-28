Eigenmietwert wird abgeschafft

BesitzerInnen von Immobilien, die in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus leben, müssen künftig keinen Eigenmietwert mehr versteuern. 57,7 Prozent der StimmbürgerInnen sagen am Sonntag schweizweit Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts (im Kanton Bern waren es 55,3 Prozent). Das Resultat bedeutet auch ein Ja zur Einführung einer freiwilligen Objektsteuer auf Zweitwohnungen, welche die Kantone erheben können.

Im Frutigland wurde die Abschaffung der Steuer mit einem Ja-Anteil von meist über 60 Prozent Ja-Anteil angenommen. RED