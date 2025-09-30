Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein Basler in Frutigen: Die Geschichte hinter der Gedenktafel

  30.09.2025 Frutigen
Die Leichenrede endend mit «Vorgestellt in der Kirche zu Frutigen in Hochloblichem Canton Bern, Sonntag den 23. Julii, 1741, als in Volckreicher Versammlung daselbst zu Erden bestattet worden/ Der Ehrenwerth/ Fromm/ Fürnehm/ Fürsichtig und Weiss [=weise] Herr Mathias Streckeisen, des Raths und vornehmer Handelsmann von Isaac Rothenbüeler/ Pfarrer alldort.» BILD: STAATSARCHIV BASEL
Die Leichenrede endend mit «Vorgestellt in der Kirche zu Frutigen in Hochloblichem Canton Bern, Sonntag den 23. Julii, 1741, als in Volckreicher Versammlung daselbst zu Erden bestattet worden/ Der Ehrenwerth/ Fromm/ Fürnehm/ Fürsichtig und Weiss [=weise] Herr Mathias Streckeisen, des Raths und vornehmer Handelsmann von Isaac Rothenbüeler/ Pfarrer alldort.» BILD: STAATSARCHIV BASEL

An der Kirche von Frutigen finden sich Gedenktafeln, die von Persönlichkeiten und Geschichten vergangener Jahrhunderte erzählen. Die hier beschriebene zweite Tafel aus einer Reihe von drei erinnert an den Basler Kaufmann und Ratsherrn Mathias Streckeisen, der 1741 in Frutigen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote