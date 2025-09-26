Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein bekannter Name lebt weiter

  26.09.2025 Frutigen
MARCEL MARMET Das Ehepaar Susanna und Gottlieb Sarbach übergibt seine Tätigkeit an Samuel Hess (Bildmitte). BILDER: THOMAS FEUZ
MARCEL MARMET Das Ehepaar Susanna und Gottlieb Sarbach übergibt seine Tätigkeit an Samuel Hess (Bildmitte). BILDER: THOMAS FEUZ

Seit 45 Jahren sind Gottlieb und Susanna Sarbach Bestatter im Nebenamt. Nun übergeben sie diese Tätigkeit an Samuel Hess. Im Gespräch mit dem «Frutigländer» geben sie Einblick in ihre vergangene Tätigkeit.

«Mit der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote