Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein Blick hinter dicke Bunkerwände

  04.11.2025 Mülenen, Emdthal
Der Blick durchs Visier der Panzerabwehrkanone faszinierte etliche Besucherinnen und Besucher am Bunkertag Mülenen.
Der Blick durchs Visier der Panzerabwehrkanone faszinierte etliche Besucherinnen und Besucher am Bunkertag Mülenen.

Das Kandertal ist in Mülenen besonders eng. Kein Wunder, wurden dort bereits im Mittelalter Verteidigungsstellungen gebaut. Die Armee verstärkte diesen Engpass im letzten Weltkrieg mit Bunkern. Wie genau, konnte am vergangenen Wochenende besichtigt werden.

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote