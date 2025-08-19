Immobilien Immobilien
Ein cooler Anlass in Kandersteg

  19.08.2025 Sport
Matteo Otto beim Skisprung BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Matteo Otto beim Skisprung BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Mit einer super Leistung präsentierten sich am Samstag, beim Adolf Ogi Cup, Nina Allenbach, Matteo Otto, Lennart Germann und Manuel Heiniger vom Skiclub Kandersteg. Es war bereits das vierte Mal, dass der Staffelwettkampf in der Nordischen Kombination für den Schweizer Nachwuchs ...

