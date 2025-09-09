Immobilien Immobilien
Kolumne - Randnotiz

  09.09.2025 Kolumne

Es ist so gemütlich, im Bett zu liegen, wenn draussen der Regen plätschert. Es erinnert wildromantisch an Erfahrungen auf dem Camping. Wobei die nassen Duschen und feuchten Kleider grosszügig aus der Erinnerung ausgeschlossen werden. Es ist so schön, in einem trockenen Daheim ...

