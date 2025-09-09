Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Abstimmungskommentar: Ein Dilemma

  09.09.2025 Politik

Zwei Dinge bewegen mich im Hinblick auf die Abstimmung um den Eigenmietwert: die diskussionswürdige Rechtmässigkeit der zusätzlichen Besteuerung von Eigentum. Und die anscheinend «recht mässig» angewandte Sorgfalt im Hinblick auf die absehbaren Folgen der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote