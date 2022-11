Ein ehrenvoller Abend für Sportler, Musikanten und Berufsleute

Bevölkerungsmässig ist die Gemeinde eher klein – doch die Erfolge ihrer Einwohner, Vereine und Unternehmen sind gross. An den unterhalt samen Gemeindeehrungen nahmen am letzten Freitag wieder zahlreiche Bürger Auszeichnungen entgegen.

MICHAEL MAURER

Der Saal im Hotel Bahnhof war letzten Freitagabend gut besetzt: «Wiederum haben viele Reichenbacher mit herausragenden Leistungen für Furore gesorgt.» Mit diesen Worten eröffnete Gemeindepräsident Willy Matti den feierlichen und abwechslungsreichen Abend, der ganz im Zeichen überdurchschnittlichen Engagements in den Bereichen Sport, Kultur und Beruf stand. Dass die Gemeinde dieses Jahr beachtliche 18 Personen und Organisationen ehren durfte, war zu einem gewissen Grad auch der Rückkehr zur Normalität nach zwei Pandemiejahren geschuldet. Reichenbachs Gemeindepräsident betrachtete die wieder mögliche Austragung von Wettkämpfen als Belohnung für all die auch während herausfordernder Zeiten geleisteten Trainings und Einsätze im Berufsleben. Mit ihren hervorragenden Resultaten nehmen die Geehrten ebenfalls eine wichtige Botschafterrolle für den Ort ein. «Es kann der Öffentlichkeit gezeigt werden, was da läuft», bekräftigte Gemeinderätin Ursula Bettschen.

An der Veranstaltung lernte man die Ausgezeichneten gleich auch noch etwas näher kennen. Der lokale Sportkoordinator Heinz Zurbrügg stellte ihnen allen spannende Fragen – vom neunjährigen erfolgreichen Judoka bis hin zu den Vertretern der Tambouren-Veteranengruppe. Gleichzeitig durfte das Publikum in einem Quiz knifflige Fragen zu den Geehrten beantworten. «Kilian Wenger ist einer der wenigen Schwinger, die 100 Kränze gemacht haben», erfuhren die Anwesenden von Moderator Zurbrügg, als dieser den Eidgenossen für dessen Leistungen im laufenden Jahr ehrte. Weil Wenger aus familiären Gründen nicht vor Ort sein konnte, gaben die Nachwuchsschwinger Marcel von Känel und Lenny Wyssen Auskunft zu ihrem Sport. Für beide ist der «Böse» Samuel Giger ein Vorbild. Marcel von Känels Lieblingsschwung ist der «Kurze», während sich Lenny Wyssen als «eher angriffig» bezeichnet. Nicht zuletzt hatte er dies mit Rang 2a am oberländischen Jungschwingertag bewiesen.

Vom Schilthorn an die Ehrungen

Nicht nur gerne, sondern auch sehr talentiert steht Silas Däpp auf Latten. Für ihn ist das Training auf dem Schnee selbstverständlich wichtig, weshalb der Slalom-Zweite der Jugendschweizermeisterschaften am Freitag noch am Schilthorn fuhr. Mit der Biathletin Enya Mürner wurde eine weitere Vertreterin des Wintersports gewürdigt. In ihre Sportart – die Kombination von Langlauf und Schiessen – erhielten die Gäste der Gemeindeehrungen spannende Einblicke.

Wenn Musikanten auf dem Flugplatz üben

Mehr um Gewichte als um Treffsicherheit ging es bei den erfolgreichen SteinheberInnen. In dieser traditionellen Sportart hatten Ruedi Wittwer, Lena Dubach und Matthias Kappeler in Einzelund Mannschaftswertungen an der Schweizermeisterschaft Podestplätze für Reichenbach und somit verdiente Anerkennung geholt. Dass sich das Training zuweilen auch sehr gut in den Berufsalltag integrieren lässt, verriet Lena Dubach: «Ich bin Landschaftsgärtnerin», erklärte sie. Dass Reichenbach eine sportliche Gemeinde ist, zeigten an kantonalen und nationalen Wettkämpfen aber auch die Nationalturner Damian Dubach und Elia Jaggi sowie der Turnverein Reichenbach. Sie wurden ebenso geehrt wie der junge Judoka Livio von Känel, dessen Begeisterung für japanischen Kampfsport kein Zufall ist. «Es ist bei von Känels Tradition, dass man Judo macht», wusste Sportkoordinator Heinz Zurbrügg zu berichten. «Einfach kämpfen», antwortete der neunjährige von Känel auf die Frage, was beim Judo Spass mache.

Um Training und Freude ging es auch bei den an der Feier gewürdigten Mitgliedern des Tambourenvereins Frutigland. Für deren Erfolge verlieh die Gemeinde Reichenbach sowohl eine Einzel- als auch eine Gruppen- und Vereinsehrung. Patrick Rumpf berichtete begeistert von der «Kameradschaft, dem Plausch und dem Spass», konstatierte aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit, Nachwuchs zu finden – obwohl die Tambouren auch für Bewegungsfreudige etwas zu bieten haben. Schliesslich trainieren sie fürs Marschieren mit den Trommeln auf dem Flugplatz Reichenbach, wie man am Freitagabend erfuhr.

Vom jugendlichen Kaninchenzüchter zum prämierten Informatiker

«Es freut mich, dass wiederum sehr gute Leistungen von Berufsleuten erfolgt sind», so Willy Matti. Nach einem Dreigangmenü erhielten drei junge Berufsmänner von der Gemeinde die «Lorbeeren». «Es ist für mich ein Highlight, dass wir Leute mit einem EFZ-Abschluss ehren können», freute sich Heinz Zurbrügg, als er Jonas Wäfler erwähnte. Der junge Scharnachtaler hatte seine Strassenbauerlehre mit der Note 5,6 abgeschlossen. Prägnant brachte Zubrügg das Lob für den Polymechaniker Dominic Brügger auf den Punkt: «Wenn man an den SwissSkills die Nummer eins ist, hat man schon sehr vieles richtig gemacht.»

Vieles richtig gemacht hatte auch Joel Blaser. Er wurde für seinen ersten Rang an den ICT-Regionalmeisterschaften ausgezeichnet. Dabei hatte der junge Informatiker bis in die neunte Klasse mit der Kaninchenzucht noch ein alles andere als digitales Hobby verfolgt. Blasers Kaninchenzucht war denn auch eine der richtigen Antworten im Quiz. Dieses wurde vom Nationalturner Damian Dubach gewonnen, der somit an den Gemeindeehrungen doppelt punktete.

Ein besonderer Anlass war der Freitagabend auch für Willy Matti: «Es ist mein letzter offizieller Anlass als Gemeindepräsident», leitete er seine Schlussworte ein und beendete den Abend mit der Hoffnung auf viele weitere herausragende Leistungen: «Bleibt daran, damit ihr nächstes Jahr wiederkommen könnt», so der abtretende Gemeindepräsident.

Die erfolgreichen ReichenbacherInnen

• Kilian Wenger: u. a. Rang 5b am eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022

• Marcel von Känel: 3. Rang am bernisch-kantonalen Nachwuchsschwingertag Tavannes 2022

• Lenny Wyssen: u. a. 1. Rang am oberaargauischen Nachwuchsschwingertag

• Damian Dubach: u. a. 3. Rang an der Schweizermeisterschaft Nationalturnen (Kat. Leistungsklasse 2)

• Elia Jaggi: 3. Rang am bernischkantonalen Nationalturntag (Kat. Jugend Piccolo)

• Ruedi Wittwer: u. a. 3. Rang an der Schweizermeisterschaft Steinheben (mit dem 22,5-kg-Stein)

• Lena Dubach: 1. Rang Mannschaftswertung an der Schweizermeisterschaft Steinheben (mit dem 12,5-kg-Stein)

• Matthias Kappeler: 1. Rang Mannschaftswertung an der Schweizermeisterschaft Steinheben (mit dem 22,5-kg-Stein)

• Turnverein Reichenbach: 3. Rang am bernisch-kantonalen Turnfest (3. Stärkeklasse)

• Livio von Känel, Judo: 1. Rang am nationalen Turnier in Murten

• Silas Däpp: 2. Rang Slalom an der Jugendschweizermeisterschaft

• Enya Mürner, Sportart Biathlon: u. a. 2. Rang Sprint beim Swiss Cup Realp

• Tambourenverein Frutigland, Silvio Schmid: 1. Rang am zentralschweizerischen Tambourenfest (3. Stärkeklasse)

• Tambourenverein Frutigland, Veteranengruppe «Cheesschnitti»: 3. Rang am zentralschweizerischen Tambourenfest (3. Stärkeklasse)

• Tambourenverein Frutigland: 3. Rang am zentralschweizerischen Tambourenfest (3. Stärkeklasse)

• Jonas Wäfler: Note 5,6 (Abschluss als Strassenbauer EFZ)

• Dominic Brügger: 1. Rang an den SwissSkills 2022 als Polymechaniker, Richtung Automation

• Joel Blaser: 1. Rang an den ICT-Regionalmeisterschaften, Informatiker, Richtung Web Technologies

