Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Ein eindrückliches Erlebnis»

  19.09.2025 Politik
Grossrat René Maeder (Die Mitte, Oberland) hat sich gut eingelebt. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Grossrat René Maeder (Die Mitte, Oberland) hat sich gut eingelebt. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Am 1. September wurde René Maeder (Die Mitte, Oberland) als neues Mitglied im Grossen Rat vereidigt. Seine erste Session dauerte bis zum 11. September. Im Gespräch mit dem «Frutigländer» schilderte Maeder seine Eindrücke und Erlebnisse im Rathaus in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote