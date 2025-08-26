Ein erfolgreiches Jahr auf dem Platz – finanziell unter Druck

Der FC Frutigen blickt sportlich auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Besonders der Aufstieg des Fanionteams in die zweite Liga sowie der erneute Einzug ...

Der FC Frutigen blickt sportlich auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Besonders der Aufstieg des Fanionteams in die zweite Liga sowie der erneute Einzug in den Berner Cupfinal sorgten für Höhepunkte. Finanziell hingegen schliesst der Verein das vergangene Jahr mit einem fünfstelligen Verlust ab – erstmals seit längerer Zeit. Grund dafür sind Investitionen in Infrastrukturprojekte wie das Clubhaus oder die Flutlichtanlage sowie Renovationen am Garderobengebäude. Um gegenzusteuern, sind für das kommende Jahr einige Einnahmesteigerungen geplant.

Stabile Mitgliederzahl und sportliche Erfolge

Die Hauptversammlung, die von Präsident Thomas Rösch eröffnet wurde, verzeichnete mit über 110 anwesenden Mitgliedern eine sehr gute Beteiligung. Der Verein zählt derzeit 505 Mitglieder – eine stabile Zahl, die das starke Fundament des FC Frutigen unterstreicht.

In seinem Jahresbericht hob Rösch den Zusammenhalt, die Fairness und das Engagement aller Beteiligten hervor. «Der FC Frutigen hat sich in den letzten Jahren weit über die Region hinaus einen Namen gemacht», so der Präsident. Sportlich gab es zahlreiche positive Entwicklungen: Neben den Erfolgen des Fanionteams überzeugten auch die weiteren Aktivmannschaften mit soliden Leistungen. Besonders die neu gegründete 5.-Liga-Mannschaft sorgt mit ihren Freitagabend-Spielen für grossartige Stimmung und gut besuchte Abende im Clubhaus. Ein stark wachsender Bereich ist der Frauen- und Mädchenfussball. Dank Initiativen wie dem «Girls Only»- Turnier und dem Engagement im Schulsportbereich hofft man auf weiteren Aufschwung – Ziel ist es, künftig in allen Altersklassen weibliche Teams stellen zu können. Im Juniorenbereich konnten alle Mannschaften ihre Stärkeklassen halten. Das gemeinsame B-Junioren-Team mit dem FC Reichenbach spielt erfolgreich in der Youth League.

Als besonderes Highlight wurde das professionell organisierte Trainingslager für Kinder und Jugendliche hervorgehoben – ein Erlebnis, das vielen in Erinnerung bleiben wird.

Finanzielle Herausforderungen und neue Ideen

Weniger erfreulich präsentierte sich die Jahresrechnung, die von Dominic von Gunten vorgestellt wurde. Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen deutlich – ein Minus im fünfstelligen Bereich ist die Folge. Besonders die ausbleibenden J+S-Beiträge und angekündigte Kürzungen auf Bundesebene bereiten dem Verein Sorgen. Um die finanzielle Lage zu verbessern, plant der FC Frutigen für den 16. Oktober einen gross angelegten Sponsorenlauf in neuem Format. Dieser soll ganztägig stattfinden und die gesamte Fussballfamilie mobilisieren. Zudem wird an diesem Tag die Zertifizierung als «Quality Club» angestrebt.

Charly Hurni zum Ehrenmitglied ernannt

Ein besonders emotionaler Moment der Versammlung war die Ernennung von Charly Hurni zum neuen Ehrenmitglied. Bereits mit 16 Jahren übernahm er seine erste Trainerrolle – seither prägt er das Vereinsleben seit über 40 Jahren entscheidend mit. Als aktueller Trainer der ersten Mannschaft, Gründer der Fussballschule für die Kleinsten und engagierter Ausbildner ist Hurni eine unverzichtbare Stütze des Vereins.

«Der Fussballplatz ist sein zweites Zuhause», würdigte Thomas Rösch den Geehrten. «Sein Engagement, seine Leidenschaft für den Sport und die Menschen im Verein verdienen höchsten Respekt.»

