Ein erfolgreiches Jahr auf dem Platz – finanziell unter Druck

  26.08.2025 Frutigen, Sport
Charly Hurni wird neues Ehrenmitglied. BILD: PETER SCHMID
Die Hauptversammlung des FC Frutigen mit über 110 Mitgliedern ernennt Charly Hurni zum Ehrenmitglied.

Der FC Frutigen blickt sportlich auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Besonders der Aufstieg des Fanionteams in die zweite Liga sowie der erneute Einzug ...

