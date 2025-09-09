Immobilien Immobilien
Ein Frutiger im Puzzle-Wettkampfstress

  09.09.2025 Frutigen
Die Zeit läuft: Patrick Inniger beim Zusammensetzen eines 500er-Puzzles. Mit dabei, rechts, die Maskottchen. BILD: PETER ROTHACHER
Den Schritt vom gemütlichen Puzzle zum sportlichen Wettkampf auf Zeit hat Patrick Inniger längst vollzogen. Nun steht der 35-Jährige kurz vor der dritten Teilnahme an der Speed Puzzle WM in Spanien. Was sind seine Ziele?

Er habe tatsächlich schon ...

