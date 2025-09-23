Immobilien Immobilien
Ein Frutigländer Schwingfest mit langer Tradition

  23.09.2025 Aeschi, Aeschiried
Hanspeter Luginbühl aus Aeschi (hinten), hier gegen Dario De Fusco, wird am kommenden Chemihütte-Schwingfest seine Karriere als Schwinger beenden. BILD: MARLIES BIRCHER
Hanspeter Luginbühl aus Aeschi (hinten), hier gegen Dario De Fusco, wird am kommenden Chemihütte-Schwingfest seine Karriere als Schwinger beenden. BILD: MARLIES BIRCHER

In Aeschiried findet m nächsten Sonntag, 28. September, das 50. Chemihütte-Schwingfest statt. Es wird ergänzt mit dem Bernisch-Kantonalen Nachwuchsschwingertag am Samstag davor. Die Schwinger aus dem Frutigland werden um den Festsieg mitkämpfen wollen, zudem stehen ...

