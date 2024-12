Ein gelungener Abend für Bergfreunde

Am vergangenen Samstag fand die 105. Hauptversammlung der SAC-Sektion Wildstrubel im Hotel Hari statt. Beim vorgängigen Apéro konnten die über 100 anwesenden Mitglieder gemütlich in den Abend starten.

Trotz eines wetterbedingt eher mässigen Sommers konnte die Sektion eine positive Bilanz präsentieren. Im Zentrum der Versammlung stand der Abschied zweier langjähriger Vorstandsmitglieder. Monika Schranz, die seit vielen Jahren als Kassierin geamtet hatte, trat nach einer erfolgreichen Amtszeit zurück. Sie wird nun durch Barbara Willen ersetzt. Ebenfalls verabschiedet wurde Peter Gyger, der lange Zeit als Bibliothekar tätig gewesen war. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ist die Nachfrage nach Kartenmaterial und Büchern kaum noch da. Deshalb wird dieser Posten nicht mehr besetzt. Monika Schranz und Peter Gyger wurden für ihr langjähriges und unermüdliches Engagement durch den Präsidenten Dani Büschlen geehrt. Der restliche Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.

Zudem wurden zwei erfahrene und langjährige Tourenleiter verabschiedet: Peter Kurzen und Peter Schmid. Beide blicken, wenn auch mit etwas Wehmut, auf zahlreiche schöne Erinnerungen und Erlebnisse sowie glücklicherweise unfallfreie Touren zurück. Auch in der SAC-JO gibt es Veränderungen: Im kommenden Frühling gibt Werner Maurer sein Amt als Kassier und JO-Coach ab. Zudem plant JO-Chef Clemens Wäfler, per Ende 2025 zurückzutreten. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin sowie nach Verstärkung für das Klettertraining mit den Jugendlichen ist bereits in vollem Gange. Ein weiteres Thema, das die Versammlung beschäftigte, war die revidierte Wildschutzverordnung, die seit August 2024 in Kraft ist. Die grossflächigen Weg- und Routengebote sorgen in der Bergsportgemeinschaft für Diskussionen.

Eindrücke einer Doppelbesteigung

Im Anschluss an die Versammlung berichtete das Sektionsmitglied Simon Sarbach von seiner Besteigung des Mount Everest und des Lhotse im vergangenen Frühling. Sein Vortrag gab einen imposanten und ehrlichen Einblick in die physischen und mentalen Herausforderungen, die mit einem solchen Vorhaben verbunden sind.

Zum Schluss konnte das traditionelle Abendessen im liebevoll dekorierten Saal des Hotel Hari genossen werden. Bei festlichem Ambiente wurde nicht nur über vergangene Touren, sondern auch über zukünftige Projekte und geplante Unternehmungen geplaudert. Es war ein rundum gelungener Abend.

CHRISTINE AMSLER, SAC-SEKTION WILDSTRUBEL