Beim «Friends in Concert» am Freitag im Landhaus Adler war der Name Programm. Musiker und Publikum trafen auf altbekannte Gesichter. Es wurde getanzt, gelacht und viel geredet. Zudem wurden erstmals Konzert und Tanz am selben Anlass vereint.

MICHAEL SCHINNERLING Share Share X Image Title < 1/10 >