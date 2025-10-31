Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein Haus mit Geschichte und Zukunft: Vom «National» zu «Blasers»

  31.10.2025 Frutigen
Das Hotel im Herzen Frutigens mit neuem Namen. BILD: JACQUELINE RÜESCH
Das Hotel im Herzen Frutigens mit neuem Namen. BILD: JACQUELINE RÜESCH

Mitten in Frutigen, an der Oberen Bahnhofstrasse, steht ein Haus, das für viele mehr ist als ein Hotel. Das «National» war über Generationen Treffpunkt, Café, Gasthaus, manchmal gar ein Stück Heimat. Nun trägt es einen neuen Namen: «Blasers Hotel, ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote