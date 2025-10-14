Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein Haus voller Geschichten und Geheimnisse

  14.10.2025 Kultur
Das 1728 erbaute Wohnhaus am Spiezberg beherbergt heute das bekannte Heimat- und Rebbaumuseum Spiez.
Das 1728 erbaute Wohnhaus am Spiezberg beherbergt heute das bekannte Heimat- und Rebbaumuseum Spiez.

Selbst viele Spiezerinnen und Spiezer kennen es nicht wirklich: das Heimat- und Rebbaumuseum, das am Spiezberg ganz in der Nähe des Schlosses liegt. Ein Blick in die Geschichte und hinter die Fassade des altehrwürdigen Hauses.

MARTIN NATTERER
Das Museum ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote