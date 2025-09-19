Ein italienischer Abend mit Risotto & Vinyl

Dolce Vita im Bad Heustrich: Ein genussvoller Abend mit Risotto – wahlweise mit Pilzen oder Tomaten – und den Klängen italienischer Klassiker vom Plattenteller.

Das Küchenteam um Bruno Schnyder und Matthias von Känel bereitete das Risotto mit viel Hingabe zu. «Cremig und fliessend muss es sein», erklärte Schnyder. «Wenn man den Teller leicht neigt, sollte sich das Risotto langsam bewegen – also Risotto all’onda.» Zum Schluss verfeinerten sie das Gericht mit etwas Butter und frisch geriebenem Käse. Kurz darauf wurden die ersten Portionen zusammen mit Salat und Dessert serviert. Währenddessen sorgte Roland Böhlen alias DJ Ernio dell Disco in dezenter Lautstärke für italienische Vinylklassiker. Aus seiner über 60 Platten umfassenden Sammlung erklangen unter anderem Rita Pavone mit «Zucchero», Mina mit «E’ l’uomo per me» und Adriano Celentano mit «Soli».

Die Gäste genossen nicht nur die kulinarischen Köstlichkeiten, sondern auch entspannte Gespräche in mediterraner Atmosphäre. «Einfach mal abschalten und etwas anderes Kulturelles erleben», meinte Initiant Arnold Sieber. Zwar hätte der Abend noch ein paar Gäste mehr vertragen, doch so blieb es angenehm locker und nicht zu gedrängt.

Ein Abend, der nicht nur satt machte, sondern mit Klang, Geschmack und einem Hauch Süden auch das Zwischenmenschliche förderte – so lautete das Fazit der Initianten.

MICHAEL SCHINNERLING