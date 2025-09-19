Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein italienischer Abend mit Risotto & Vinyl

  19.09.2025 Gesellschaft
DJ Ernio dell Disco erhält von Matthias von Känel eine Portion Risotto direkt an seinen Arbeitsplatz geliefert. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
DJ Ernio dell Disco erhält von Matthias von Känel eine Portion Risotto direkt an seinen Arbeitsplatz geliefert. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Dolce Vita im Bad Heustrich: Ein genussvoller Abend mit Risotto – wahlweise mit Pilzen oder Tomaten – und den Klängen italienischer Klassiker vom Plattenteller.

Das Küchenteam um Bruno Schnyder und Matthias von Känel bereitete das Risotto mit ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote