Ein Leben für die Alp

  17.10.2025 Adelboden
Silvia und Jakob Schranz aus Adelboden durften sich über Silber in der Kategorie Berner Alpkäse AOP freuen.
An der OLMA in St. Gallen wurden die besten Alpkäse des Landes prämiert. In der Kategorie «Berner Hobelkäse AOP» gewann Ruth Zimmermann aus Adelboden Gold und Silvia und Jakob Schranz erhielten Silber für ihren «Berner Alpkäse ...

