Ein Leben für die Metschalp – Walter Grossen tritt ab

  11.11.2025 Frutigen
Walter Grossen durfte eine schmucke Treichel als Geschenk für seine langjährigen Dienste für den Skilift Metschalp entgegennehmen.
An der 54. Generalversammlung der Skilift Metschalp AG wurden langjährige Mitarbeitende verabschiedet und ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Trotz des immer schwieriger werdenden Umfelds blickt die Gesellschaft optimistisch in die Zukunft.

