Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein letztes Mal wird in Frutigen wettkampfmässig Holz gerückt

  21.10.2025 Frutigen
Danea Bergmann aus Matten im Simmental mit Furka 12 im Einsatz. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING
Danea Bergmann aus Matten im Simmental mit Furka 12 im Einsatz. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING

Letzten Sonntag fand die zehnte und zugleich letzte Veranstaltung des Holzrückens in Frutigen statt – ein Anlass, der über ein Jahrzehnt hinweg Herzblut, Tradition und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier zelebrierte. 39 Fuhrleute traten ein letztes Mal an, um ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote