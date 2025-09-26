Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein lieber Dank an den treuen Leser

  26.09.2025 Kandersteg
Salomon Schnidrig feierte seinen 90. Geburtstag bei sich zu Hause in Kandersteg. BILD: ZVG
Salomon Schnidrig feierte seinen 90. Geburtstag bei sich zu Hause in Kandersteg. BILD: ZVG

Einer unserer älteren Leser ist Salomon Schnidrig aus Kandersteg. Er wurde am 14. August 2025 gerade 90 Jahre alt und feierte seinen Geburtstag dankbar zu Hause mit Familie und Freunden.

JACQUELINE RÜESCH
Salomon Schnidrig, ein herziger älterer ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote