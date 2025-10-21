Ein Meilenstein für die Firma

Am Wochenende öffnete die Rentsch Automobile AG ihre Türen zum Tag der offenen Garage. Im Mittelpunkt stand die Präsentation des neuen Erweiterungsbaus – ein Meilenstein, auf den das ganze Team besonders stolz ist.

MICHAEL SCHINNERLING

Es war beeindruckend, was am Wochenende bei der Rentsch Automobile AG in Reichenbach los war. Schon am Samstagvormittag kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher. «Wir dachten, dass viele erst am Sonntag kämen. Und nun haben wir schon am Samstag mehr Besucher als erwartet», sagten die Inhaber Priska und Daniel Trachsel. Die Reichenbacher Firma ist regionaler Anbieter für Neu- und Occasionsfahrzeuge, insbesondere von Suzuki-Modellen. Die Gäste nahmen sich ausgiebig Zeit, die Garage genau anzuschauen.

Apropos Schauen und Stöbern: Am VielfaltWärk-Märit präsentierten lokale Anbieterinnen, Kreative und Handwerker eine bunte Palette an Produkten und Ideen aus dem Frutigland und der Umgebung. Bei den kleinen Gäste sorgte eine Hüpfburg für ausgelassene Stimmung, während sich die Erwachsenen bei Speis und Trank austauschten und die familiäre Atmosphäre genossen. «Unser Hauptziel war, mit unserer Kundschaft Zeit zu verbringen und ihnen den neuen Garagenanbau persönlich zu zeigen», erklärt die Geschäftsleitung. Und das gelang: Bei strahlendem Herbstwetter genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Blick hinter die Kulissen, um danach das gemütliche Beisammensein im Beizli zu geniessen. «Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die uns besucht haben. Es hat uns riesig gefreut, so viele bekannte und neue Gesichter begrüssen zu dürfen.»