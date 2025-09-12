Immobilien Immobilien
Ein Meilenstein für die Firma Wyssen

  12.09.2025 Reichenbach, Kiental
Montage von Komponenten für Lawinensprengmasten bei der Firma Wyssen in Reichenbach: Die Prozesse sind durchgehend ISO-zertifiziert. BILD: ZVG
Der sichere Umgang mit Daten – sowohl intern wie auch mit Kundendaten – ist für Unternehmen eine grosse Herausforderung. Die Wyssen Seilbahnen AG hat sich dieser gestellt und ihre Prozesse erfolgreich ISO-zertifizieren lassen.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

