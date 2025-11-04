Ein musikalischer Abschied mit Herz

Am Freitag, 31. Oktober, wurde das Vintage Hotel in Kandersteg zum Schauplatz eines ganz besonderen Konzerts: Der Spiezer Pianist Stefan W. Müller und seine Band ehrten mit einer berührenden Hommage die Musik des verstorbenen Berner Ausnahmepianisten Hanery Amman.

MICHAEL SCHINNERLING

Als langjähriger Bewunderer des ehemaligen Rumpelstilz-Mitglieds hatte sich Stefan W. Müller gemeinsam mit Sänger und Gitarrist Christian Dietz dazu entschlossen, ein Projekt ins Leben zu rufen, das das musikalische Erbe Ammans lebendig hält.

Auf der Bühne standen Stefan W. Müller am Keyboard, Chrigu Dietz mit Gesang und Gitarre, Cäsar Kaiser am Schlagzeug sowie Sam Jungen mit Bass und Gesang. Alle hatten Hanery Amman persönlich gekannt und begleitet. Diese authentische Besetzung verlieh dem Abend eine besondere Tiefe und Nähe zur Originalmusik.

Das Konzert war ein Geschenk der Familie Nico Seiler – eine musikalische Abschlussparty nach 17 erfolgreichen Jahren mit Nico’s Restaurant. Oder genauer: nach 30 Jahren und drei Monaten als Koch im À-la-carte-Betrieb. «Wir wollten die vergangenen schönen Jahre mit euch feiern. Dieses Konzert ist offeriert, und es gibt Musik pur», sagte Nico Seiler. Seit Ende Oktober geht die Familie neue Wege – dieser Abend war ein würdiger, emotionaler Schlusspunkt.

Rund 70 Gäste fanden sich ein, um gemeinsam zu feiern, zu erinnern und mitzusingen. Die Band nahm das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Hanery Ammans Schaffen – mit viel Gefühl, Groove und Spielfreude.

Eine musikalische Zeitreise

«Ä Tag», «Muschle», «D’Rosmarie und ig» oder «Uf däm länge Wäg» – immer wieder sangen die Gäste gemeinsam mit der Band. Erinnerungen an Amman wurden wach, und so manche Hintergrundgeschichte wurde erzählt – sehr zur Freude der Besucherinnen und Besucher.

Zum krönenden Abschluss erklangen als Zugaben «Stets in Truure» und «Alperose» – Lieder, die das Publikum nicht nur berührten, sondern auch zum Mitsingen und Tanzen animierten.

«Ein Abend voller Erinnerungen, Emotionen und musikalischer Verbundenheit – ein würdiger Tribut an Hanery Amman und ein herzliches Dankeschön an Nico Seiler und seine Familie für diesen unvergesslichen Moment», liessen die Gäste wissen.