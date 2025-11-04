Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein musikalischer Abschied mit Herz

  04.11.2025 Kandersteg
Sänger und Gitarrist Chrigu Dietz führte durch den Abend.
Sänger und Gitarrist Chrigu Dietz führte durch den Abend.

Am Freitag, 31. Oktober, wurde das Vintage Hotel in Kandersteg zum Schauplatz eines ganz besonderen Konzerts: Der Spiezer Pianist Stefan W. Müller und seine Band ehrten mit einer berührenden Hommage die Musik des verstorbenen Berner Ausnahmepianisten Hanery Amman.

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote