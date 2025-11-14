Ein Nachmittag voller Licht und Gemeinschaft

Stimmungsvolle Lichter, fröhliche Kinderstimmen und der Duft von Räben und Punsch: Der erste Räbeliechtli-Umzug des Vereins Naturkinder Frutigland sorgte am vergangenen Mittwochnachmittag für leuchtende Augen – bei Gross und Klein ...

Stimmungsvolle Lichter, fröhliche Kinderstimmen und der Duft von Räben und Punsch: Der erste Räbeliechtli-Umzug des Vereins Naturkinder Frutigland sorgte am vergangenen Mittwochnachmittag für leuchtende Augen – bei Gross und Klein gleichermassen.

NICOLE WEGMÜLLER

Am letzten Mittwoch organisierten die beiden Lernbegleiterinnen Andrea Huggler und Deborah Bohny vom Verein Naturkinder Frutigland zum ersten Mal einen Räbeliechtli-Umzug. Am frühen Nachmittag trafen sich die Kinder in Begleitung von Erwachsenen am vereinbarten Treffpunkt und machten sich gemeinsam auf den Weg zum Waldplatz. Auf dem Waldplatz bei Frutigen wurden auf dem Waldsofa zunächst die drei bekannten Räbeliechtli-Lieder gesungen, die bereits im Vorfeld zu Hause fleissig geübt worden waren.

Nach dem musikalischen Einstieg begann das Schnitzen der Räben – mit viel Freude, Kreativität und liebevoller Geduld. Mitgebrachte Güetziformen halfen dabei, Sterne, Herzen und andere Motive aus den Räben zu stechen.

Der Duft der frischen Räben mischte sich bald mit feinen Aromen von selbstgebackenem Kuchen, Apfelschnitzen, Mandarinen, Marroni und heissem Punsch, die beim gemütlichen Zvieri genossen wurden.

Lichterglanz in der Abenddämmerung

Zum Abschluss machten sich die 36 Kinder mit ihren leuchtenden Räbeliechtli auf den Rückweg. In der einsetzenden Abenddämmerung verwandelte sich der Spaziergang in einen stimmungsvollen Lichterzug. Bei kurzen Zwischenstopps erklangen die eingeübten Lieder nochmals – begleitet von bewundernden Blicken der Eltern und Spaziergänger. Ein schöner Abschluss eines gelungenen Herbstnachmittages im Zeichen von Gemeinschaft, Natur und Tradition.Die Naturkinder Frutigland bieten Homeschooling-Kindern jeweils montags die Möglichkeit, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Beim Spielen, Bauen, Forschen, Kochen oder Musizieren entdecken sie die Wunder des Waldes, lernen den Rhythmus der Jahreszeiten kennen und sammeln wertvolle Erfahrungen fürs Leben.

Mehr Informationen:

www.naturkinderfrutigland.ch