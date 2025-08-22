Immobilien Immobilien
Ein neuer Impfstoff gegen die Blauzungenkrankheit

  22.08.2025 Lanwirtschaft
Die Schnauze einer Kuh: Falls sich die Zunge blau färben würde, wäre dies ein Hinweis auf die Krankheit. BILD: PIXABAY
Die Schnauze einer Kuh: Falls sich die Zunge blau färben würde, wäre dies ein Hinweis auf die Krankheit. BILD: PIXABAY

In mehreren Kantonen breitet sich derzeit bei Rindern, Schafen und Kameliden die Blauzungenkrankheit vom Serotyp 3 (BTV-3) aus. Seit dem 9. Juli 2025 ist nun der neue Impfstoff «Bultavo 3» von Swiss Medic zugelassen. Mit dem neuen Impfstoff der Firma Boehringer Ingelheim ...

