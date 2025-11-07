Immobilien Immobilien
Ein neuer Wachstruck für das Schweizer Biathlon-Team

  07.11.2025 Sport
Der neue Wachstruck für den Schweizer Biathlon wurde in Davos eingeweiht.
Der neue Wachstruck für den Schweizer Biathlon wurde in Davos eingeweiht.

Das Biathlon-Team von Swiss-Ski verfügt neu über einen hochmodernen Wachstruck. Am Mittwoch wurde das mobile Servicelabor in Davos im Beisein der Weltcup-Equipe offiziell eingeweiht.

Service-Lastwagen gehören im Biathlonund Langlauf-Weltcup längst ...

