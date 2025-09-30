Ein Sieg wäre möglich gewesen

Der EHC Adelboden unterliegt zum Saisonauftakt knapp dem HC Prilly Black Panthers. Trotz einer druckvollen Schlussphase und zahlreichen Chancen mussten sich die Engstligtaler mit 1:2 geschlagen geben.

Im ersten Drittel erwischten die Einheimischen den besseren Start und hatten bereits in der 6. Minute Pech, als ein Abschluss nur am Pfosten landete. Zwei Minuten später !el dennoch der verdiente Führungstreffer: Nydegger reagierte am schnellsten auf einen Abpraller vom gegnerischen Verteidiger und schob zum 1:0 ein. Statt den Schwung mitzunehmen, zog sich Adelboden danach etwas zurück. Der Gegner kam besser ins Spiel und prüfte Torhüter Friedli, der immer mehr Arbeit bekam.

Der Ausgleich lag in der Luft, zunächst rettete Adelboden noch in Unterzahl, doch kurz darauf trafen die Gäste nach einem sehenswerten Konter verdient zum 1:1.

In die Pause gerettet

Auch im zweiten Drittel war Prilly stärker und ging früh in Führung. Duthon verwandelte in der 22. Minute Backhand zum 1:2. In der Folge verhinderte Friedli mit mehreren Glanzparaden Schlimmeres und hielt Adelboden im Spiel. Auf der Gegenseite fehlte es dem Heimteam in Überzahl an Durchschlagskraft. Prilly hätte kurz darauf erhöhen können, traf jedoch nur den Pfosten.

Als Chatelain nach einer hart gep!ffenen Strafe vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, drohte die Partie endgültig zu entgleiten. Doch die Engstligtaler überstanden die Unterzahlsituation und retteten sich mit dem knappen Rückstand in die zweite Pause.

Chancen verpasst

Das Schlussdrittel begann erneut mit einer Strafe gegen Adelboden, doch auch die kritische Phase in doppelter Unterzahl meisterten die Gastgeber mit viel Einsatz. Danach drehte Adelboden auf: Die Hausherren spielten sich in einen regelrechten Offensivrausch, schnürten Prilly ein und erspielten sich zahlreiche hochkarätige Chancen.

Ein weiterer Pfostenschuss und mehrere verpasste Möglichkeiten verhinderten jedoch den verdienten Ausgleich. Selbst in der Schlussoffensive im Powerplay und ohne Torhüter wollte der Puck nicht ins Netz. So blieb es beim unglücklichen 1:2. Angesichts der dominanten Schlussphase und der Vielzahl an Chancen wäre eine Verlängerung oder gar ein Sieg durchaus möglich gewesen. Dennoch bot die Partie den Zuschauern ein mitreissendes, temporeiches und sehr unterhaltsames Eishockeyspiel, das Lust auf mehr macht.

TOBIAS BLEUER, EHC ADELBODEN

Das erste Auswärtsspiel steht kommende Woche auf dem Programm. Das nächste Heimspiel !ndet am Mittwoch, 8. Oktober, um 19.30 Uhr gegen HC Martigny statt.