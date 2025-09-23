Ein starker Teamgeist eröffnet neue Chancen

Im Berner Cup der B-Junioren empfing letzten Donnerstagabend die Equipe FC Reichenbach/Frutigen den FC Wattenwil. Im Bestreben, in den Achtelfinal zu gelangen, lieferten sich beide Mannschaften auf dem Gand in Kien eine unterhaltsame Partie.

«Jeder muss 110 Prozent Einsatz geben», so lautete die Erwartung von Trainer Pascal Schmid an seine Elf fürs Spiel von letztem Donnerstagabend. Schliesslich hatte sich die Equipe FC Reichenbach/ Frutigen Anfang September im 1/32-Final mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Ersigen für den Verbleib im laufenden Berner Cup quali!ziert. Wollten die einheimischen B-Junioren im Cup überwintern, mussten sie nun im 1/16-Finalspiel gegen den starken FC Wattenwil bestehen können. Stefan Schranz, ebenfalls Trainer bei den Gastgebern, war im Vorfeld der ausgeprägte Teamgeist der Gäste aufgefallen.

Nach dem Anp!ff zeigt sich bald, dass die jungen Kandertaler Kicker das Zusammenspiel beherrschen und die Teammoral ebenfalls hochhalten. Beide Mannschaften halten den Ball flüssig im Spiel, wobei die Gastgeber als dominanteres Team auffallen. Sie treten offensiv stark auf und halten auch gegnerischen Avancen stand. Daher klärt denn auch Goalie Josia Wäfler einen den Gästen zugesprochenen Freistoss souverän.

Erste Halbzeit nährt Hoffnung

Nur wenig später, in der 13. Spielminute, kommt es zum Torjubel. Flügelspieler Gianluca Faga hat den Führungstreffer für die Gastgeber erzielt. «Kommt Jungs, wir bleiben dran!», so motiviert sich die Equipe FC Reichenbach/Frutigen und leistet den Worten getreu auf allen Positionen überzeugende Arbeit. Vorausschauend nimmt der Schlussmann einen potenziell gefährlichen Ball des FC Wattenwil aus dem Spiel und nur wenig später gelingt seinen Mitspielern mit einem Treffer von Stürmer Amir Enayatzadah der Führungsausbau.

Danach spielen die Gastgeber weiterhin ambitioniert um den Sieg, wobei sie während zehn Minuten aufgrund einer gelben Karte für einen Wattenwiler Spieler auch von der Überzahl auf dem Rasen pro!tieren. Ungeachtet dessen überzeugt die Equipe FC Reichenbach/ Frutigen mit einem starken Zusammenspiel. Die Pässe werden sehr präzise gespielt und die hohe Geschwindigkeit beeindruckt. Dies lässt Hoffnung auf einen Sieg der Einheimischen aufkommen. Doch mit einem FC Wattenwil, der versucht, das Spiel zu seinen Gunsten zu kehren, bleibt der Ausgang der Partie ungewiss.

Matchentscheidende 48. Minute

Tatsächlich fällt kurz nach Anp!ff zur zweiten Halbzeit das 2:1. «Wir haben den Start verschlafen, aber super reagiert», wird Coach Pascal Schmid später diese entscheidende Phase analysieren. In der 48. Minute zeigen die Jungs des Teams FC Reichenbach/Frutigen, wie emotional Fussball sein kann. Sie jubeln und tanzen ausser sich vor Freude, nachdem Blinor Guri aus einer Distanz von mehr als 20 Metern das runde Leder ins Lattenkreuz der Wattenwiler Box gelenkt hat. Damit ist es gelungen, das Selbstvertrauen zurückzuerlangen. m weiterhin sehr flüssigen und trotz einer überlegenen Gastgeberequipe stark umkämpften Cupspiel bleibt es nicht beim 3:1. In der 86. Minute erhöht Nicolas Knecht aufs 4:1. Beim Abp!ff steht die Equipe FC Reichenbach/ Frutigen im Achtel!nal des Berner Cups. Damit geht es fürs Team im April nächsten Jahres mit der Partie gegen den FC Wabern weiter.

MICHAEL MAURER

Telegramm Berner Cup, Junioren B – 1/16-Final

FC Reichenbach/Frutigen – FC Wattenwil 4:1

Zuschauer: 70. Tore FC Reichenbach/Frutigen:

13. Gianluca Faga 1:0, 16. Amir Enayatzadah 2:0, 48. Blinor Guri 3:1, 86. Nicolas Knecht 4:1.

Reichenbach/Frutigen: Josia Wäfler, Jannik Knecht, Mathias Grossen, Diyar Othman, Andrin Rieder, Oleksii Shumskyi, Loic Balmer, Josua Frauchiger, Joshua Bichsel, Gianluca Faga, Amir Enayatzadah, Marwin Zurbrügg, Blinor Guri, Levin Frezza, Gil David Hermann, Nicolas Knecht, Sandro Jaberg

Trainer: Pascal Schmid, Stefan Schranz