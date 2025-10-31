Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein stiller Helfer mit Herz und Humor

  31.10.2025 Nachruf
Fritz Inniger interessierte und engagierte sich immer für die Menschen und die Natur.
Fritz Inniger interessierte und engagierte sich immer für die Menschen und die Natur.

hat eine seiner besonderen und bescheidenen Persönlichkeiten verloren. Fritz Inniger-Hari ist am Sonntag, 19. Oktober, in seinem 95. Lebensjahr verstorben.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
Wo in Adelboden etwas los war, war auch Fritz Inniger anzutreffen. Selbst an seinem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote