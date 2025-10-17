Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein Stück Fernost in Frutigen

  17.10.2025 Frutigen

Im Hotel National geht beides, traditionell und exotisch. Top-Spezialität sind die thailändischen Buffets, die mit Gerichten aus der Wahlheimat der Inhaberfamilie aufwarten.

Die Speisekarte nennt Köstlichkeiten aus heimischen Landen und aus Fernost. Der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote