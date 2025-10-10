Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein Syphon für den Schwarzbach

  10.10.2025 Reichenbach, Kiental
Die Bahnhofstrasse Reichenbach im Jahr 2005: Der Schwarzbach flutete die tiefliegenden Gebäude. BILDER: ZVG
Die Bahnhofstrasse Reichenbach im Jahr 2005: Der Schwarzbach flutete die tiefliegenden Gebäude. BILDER: ZVG

Der Schwarzbach hat seinem Namen schon Ehre erwiesen: Mehrmals hat er mit dunklem, dreckigem Wasser die Bahnhofstrasse geflutet. Am 21. Oktober wird über bauliche Massnahmen informiert, um solche Ereignisse künftig zu verhindern.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote