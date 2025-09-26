Immobilien Immobilien
Ein Tag im Zeichen der Pilze

  26.09.2025 Reichenbach, Kiental
Erkennungsmerkmal des Riesenschirmlings ist der genatterte Stiel. BILDER: RAHEL ROESTI
Pilze sind aufgrund ihrer Vielfalt faszinierende Organismen. Sie haben sogar einen eigenen Ehrentag: den «European Mushroom Day». Dieser Europäische Pilztag findet jedes Jahr am vierten Samstag im September statt – also morgen – und wurde 2016 von der ...

