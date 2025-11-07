Immobilien Immobilien
Ein Trio will «glutenfrei» durchstarten

  07.11.2025 Adelboden
Nguyen, Alfred und Bruno Riesen (v. l.) verkaufen nicht nur lokal, sondern liefern nach Wunsch auch in die ganze Schweiz. BILDER: YVONNE BALDINNI
Die Wahl-Adelbodner Alfred, Nguyen und Bruno Riesen haben in den letzten Monaten im Lohnerdorf eine glutenfreie Bäckerei aufgebaut. An den zwei Degustationstagen vom vergangenen Wochenende fanden sich viele Gäste wie auch Einheimische ein, um die Backwaren zu ...

