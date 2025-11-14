Immobilien Immobilien
Ein Vorschlag aus Adelboden: Anpassung statt neue Steuer

  14.11.2025 Politik

Nach der Annahme der Reform zur Abschaffung des Eigenmietwertes steht der Kanton Bern vor neuen steuerpolitischen Fragen. Anstatt eine neue Objektsteuer auf Zweitwohnungen einzuführen, schlägt Hansjürg Josi aus Adelboden in einem offenen Brief an den Grossen Rat eine ...

