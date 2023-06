Ein Wettkampf für Jung und Alt

Am Wochenende fand das traditionelle Feldschiessen statt. Einmal mehr haben die Oberländer Schützen gute Resultate erzielt. Noch mehr aber freuen sich die Verantwortlichen über die grosse Teilnehmerzahl.

Das Feldschiessen ist in erster Linie ein Volksfest, das zum Ziel hat, generationsübergreifend möglichst viele Schützinnen und Schützen zur Teilnahme zu motivieren. Offensichtlich ist das den Oberländer Vereinen sehr gut gelungen. Trotz des sommerlichen Wetters nahmen genau 6749 Frauen und Männer an diesem «Volksschiessen» teil. Auch wenn für die meisten TeilnehmerInnen das Mitmachen im Vordergrund stand, gab es dennoch viele Topresultate zu feiern. Theo Glarner von den Feldschützen Unterbach, Fritz Graf von den Suldtalschützen Aeschi und Werner Wenger von den Feldschützen Fahrni konnten sich 18 Vierer notieren lassen, was das Maximum bedeutet. Nicht weniger als 78 TeilnehmerInnen dürfen den begehrten «Fellerpreis» entgegennehmen, weil sie höchstens zwei Punkte auf das Maximalresultat verloren.

Gelungener Einstand von Thomas Huggler

Seit diesem Jahr ist Thomas Huggler im Oberländischen Schützenverband (OSV) für das Feldschiessen verantwortlich. Er übernahm dieses Amt von Beat Glarner. Zusammen mit einigen weiteren Vorstandsmitgliedern und dem Präsidenten Urs von Allmen besuchte Huggler am Samstag die Schiessplätze Wilderswil, Lehn / Unterseen, Habkern und Bönigen. Für den OSV ist es wichtig, den Kontakt zur Basis zu pflegen – und dazu ist das Feldschiessen ein willkommener Anlass. «Das Feldschiessen vereint Jung und Alt im Wettkampf, aber auch in der Festwirtschaft», so Huggler. Es sei erfreulich festzustellen, dass der 80-jährige Seniorveteran zusammen mit dem 10-jährigen Schüler einen Wettkampf bestreiten könne. In kaum einer anderen Sportart sei dies denkbar.

MARCEL MARMET, CHEF PRESSE OSV

Alle Resultate der Oberländer Schiessplätze auf www.osvbe.ch

Resultate von Frutigländer Schiessplätzen

Gewehr 300 m

Schiessplatz Krattigen, Krattigschützen

70: Schick Hansjürg; Perren Michael; 68: Lörtscher Ashana; Luginbühl Bruno; Meyer Roger; Riesen Florian; 67: Mäusli Timo; Luginbühl André; Kummer Michael; 66: Morgenegg Simon; Morgenegg Micha; Steudler Konrad; Kummer Christian; 65: Schranz Pablo; Balmer Theo; Indermühle Markus; Perren Stephan; Luginbühl Dominik; Zeller Philippe; 64: Loat Werner; Bühler Gerhard; Ruppmann Bruno; Loat Alexandra; Luginbühl Samuel; 63: Graf Michael; Perren Silvio; Uhlmann Thomas; 62: Heim Thierry; Bühler Levi; Schranz Aron; Röthlisberger Andreas; Perren Hansruedi; Schick Kurt; Indermühle Beat; Rumpf Pirmin; 61: Morgenegg Elea; von Allmen Sid; Ruchti Werner; Fankhauser Thomas; Luginbühl Björn; 60: Perren Anita; Bütikofer Martin; Steiner Bernhard; 59: Schmid Fritz; Santschi Ulrich; Perren Désirée; Mäusli Jonas; 58: von Känel Angela; Seiler Remo; Bütikofer Hans; Knöri Peter; Seiler Hanspeter; Huggler Sandro; Hiltbrand Benjamin Sven; Büschlen Flavio; Jutzj Michael; 57: Morgenegg Jonas; Speiser Stephan; Luginbühl Martin; Heim Markus; Schlup Lars; 56: Reichen Nicole; Sieber Manuel; Robinson Philipp; 55: Steiner Silvan; Speiser Anne; Leuenberger Jan; 54: Bütikofer Jamie; Ringgenberg Keanu; Aschwanden Markus; Kummer Daniel; Hunger Marco; 53: Reichen David; Bütikofer Ewen; Schneider Tim; Luginbühl Marc; Indermühle Marianne; 52: Lüthi Justin; Herceg Sandra; Bürki Stefan; Allenbach Adrian; Schneeberger Beatrice; Haussener Matt; Bircher Svenja; 51: Kummer Lyan; Mützenberg Susanne; Hostettler André; Bettschen Stefan; 50: Mäder Marlon; Matti Nils; Schori Beat; Meyer Yannik; 49: Essig Emely; Kaufmann Andreas; 48: Steiner Jürg; Loosli Mirjam; 47: Röthlisberger Isabelle; 46: Raffainer Andrin; Grüenig Noah; 44: Kummer Ueli; Bühler Armandina; 43: Lüthi Andreas; 42: Reichen Simon; 40: Reichen Thomas; Wyttenbach David; 35: Raffainer Leandro; 33: Bürki Leo; Bürki Natascha; 31: Santschi Lars; Bürki Yvonne.

Schiessplatz Aeschi, Suldtalschützen

72: Graf Fritz; 71: Wäfler Nico; Stellberg Michael; 70: Buchs Michael; 69: Eggen Dominik; Hari Andreas; Kissling Marco; 68: Schmid Thomas; Zurbriggen Marc; Kübli Ramona; 67: Schenk Manfred; Lehmann Monika; Stähli Mathias; 66: Dietrich Hannes; Christen Beat; Graf Marcel; Hari Jasmin; Bircher Manuela; 65: Luginbühl Diego; Lengacher Hans; Däpp Christian; Vögeli Marcel; Vögeli Christine; Buchs Jean-Pierre; Graf Kilian; von Känel Heinz; 64: Gadient Levin; Bircher Alexandra; Fuhrer Ramon; Kratzer Ueli; Schenk Margrit; Buchs Daniel; Bieri Peter; Däpp Roland; Luginbühl Yves; Rubin Peter; Bürgler Andreas; 63: von Känel Andreas; von Känel Hanspeter; Frey Martin; Bieri Andreas; Kratzer Myriam; Zenger Jeremias; von Känel Adrian; Eggen Jonatan; 62: Gerber Ruedi; Bieri Daniel; Klopfenstein Marianne; Luginbühl Kilian; Becker Selina; 61: Allenbach Michelle; Lengacher Ueli; Oswald Sami; Schenk Rolf; Klopfenstein Christian; Hulliger Michael; 60: Schluechter Patrick; Däpp Michael; Kratzer Michael; 59: Kratzer Urs; Oswald Hansjürg; Grossen Jürg; Liechti Oliver; Becker Flynn; 58: Jung Dominik; Däpp Monika; Schenk Simon; Badertscher Christian; Grossen Martin; Lengacher Stefan; Müller Lukas; 57: Schenk Noé; von Allmen Riana; Wittwer Florian; Bürki Markus; Locher Christian; Lengacher Roland; von Känel Niklaus; 56: Balmer Fabio; Wagisbach Thomas; Oswald Bernhard; Grossen Michael; 55: Schluechter Luca; Lengacher Beat; Rüegsegger Roland; Guggisberg Kim; 54: Rüegsegger Reto; Luginbühl Joschua; Däpp Christian; Lengacher Chantal; Indermühle Thomas; 53: Indermühle Matthias; Zenger Simon; 52: Balmer Urs; Wäfler Adrian; 50: Schäfer Aischa; Grossen Nicole; Jung Sascha; 49: Christen Florian; 45: Luginbühl André; 38: Rüegsegger Manuela; 36: Landolt Sibylle.

Schiessplatz Reichenbach, SG Reichenbach

69: von Känel Hanspeter; Mathys Brigitte; 68: Mosimann Hans Ulrich; Schmid Paul; Steiner Martin; 67: Roth Andreas; 66: Pieren Albert; Brügger Adrian; 65: Wittwer Christian; Zahler Rudolf; von Känel Marc; Ueltschi David; 64: Müller Paul; von Känel Christoph; Freystätter Leo; Steiner Janine; Rumpf Nils; 63: Mani Bernhard; Zahler Alfred; Suter Res; Egger Konrad; von Känel Peter; Reichen David; Lauener Thomas; Ramseier Pascal; Sarbach Luc; 62: Bühler Jakob; von Känel Niklaus; Zurbrügg Ulrich; Stoller Iris; Müller Adrian; Burger Stefan; Müller Thomas; 61: Schmid Daniel; Schmid Manuel; Wäfler Urs; Brechbühl Benjamin; Reichen Benjamin; von Känel Levin; 60: von Allmen Andy; Lengacher Werner; Bühler Andreas; Dünneisen Markus; Vinzens Andy; von Känel Gregor; 59: Aellig Damian; Roth Hans; Lengacher Martin; Schmid Christian; von Känel Martin; Stoller Jürg; Bühler Stefan; Schmid Andreas; Reichen Manuela; Jungen Roger; Wäfler Peter; von Känel Daniel; Wenger Sandro; Oester Yanik; 58: Klossner Peter; Greber Niklaus; von Känel Alfred; Marti Werner; Weber Stephan; Bettschen Lukas; Rauber Martin; 57: Stoller Michel; von Allmen Charly; Beetschen Peter; Schneeberger Walter; Rubin Hugo; Rubin Ueli; 56: Marmet Marcel; Jenzer Peter; Zahler Peter; Wichtermann Christian; Krebs Adrian; Zurbrügg Markus; 55: Augsburger Leon; Schranz Ueli; Scherz Rudolf; Mürner Eveline; Stoller Marco; Schmid Dario; 54: Kehrli Heinz; Rubin Stefan; Rösti Daniel; von Känel Daniel; Hari Benjamin; 52: Aellig Severin; Bühler Alfred; Müller Lukas; Bühler Julian; 51: Allenbach Walter; Kern Peter; Lauener Mathias; Schmid Ives-Louis; 50: Mürner Daniel; Ryter Kilian; Schmid Dario; 49: Rubin Reto; Schmid Matthias; Müller Sandra; 48: Zurbrügg Daniel; Marti Adrian; 47: Wieland Hansjörg; Berger Jürg; Inniger Gerhard; 46: Wichmann Anja; Schmid Patrick; 45: Stoller Finn; 44: von Känel Ernst; 43: von Känel Tamara; Kipfer Manuel; 42: Ueltschi Frank; Schmid Dominic; 38: Mürner Peter; 37: Stöckli Sarah; 34: Schärz Hansueli; 31: Rubin Mario; 29: von Känel Nadine; Moat Kim.

Schiessplatz Frutigen, SV Frutigen

70: von Känel Ueli; 69: Hänni Beat; Jungen Peter; Willen Stefan; Künzi Ueli; Mathys Hansruedi; Stoller Markus; Berger Stefan; Studer Lorenz; 68: Stoller Peter; Schmid Peter; Büschlen Martin; Zürcher Hanspeter; Wyssen Hansueli; Burri Thomas; Büschlen Adrian; Fuhrer Peter; Studer Hans; Klopfenstein Christian; Klopfenstein Samuel; von Känel Markus; Thönen Hansueli; Streit Mario; Schmid Livia; 67: Büschlen Werner; Bircher Ferdinand; Stoller Martin; Trummer Samuel; Stoller Andreas; Steiner Marc; Trachsel Konrad; Brügger Michael; Künzi Michael; 66: Schmid Toni; Burger Daniel; Burn Hanspeter; Studer Ueli; Jungen Michel; Grossen Christof; Zumkehr Tony; Ogi Sebastian; 65: Fuhrer Alfred; Brügger Arthur; Steiner Heinz; Klopfenstein Peter; Steiner Gabriela; Studer Andreas; Thönen Adrian; Egger Andreas; Zürcher Pascal; Grossenbacher Benjamin; Rösti Noe Yvan; Marmet André; 64: Künzi Cyrill; Germann Peter; Rösti Adrian; Künzi Peter; Rhyner Konrad; Thönen Franziska; Ryter Thomas; Brügger Christian; Methner Dominik; 63: Fuhrer Christian; von Känel Martin; Marmet Niklaus; Zumkehr Martin; Bircher Marianne; Klopfenstein Esther; Marti Roland; Hari Marcel; Zurbrügg Lorenz; Jungen Christian; 62: Scheidegger Rudolf; Zumkehr Hans; Klopfenstein Martin; Hari-Stoller Cornelia; Hänni Johann; Büschlen Patrick; Bütschi Simon; Sigert Joel; Zumkehr Reto; Methner Simon; 61: Rösti Linus; von Känel Simon; Studer Mathias; Mägert Thimo; Ryter Ueli; Brügger Hansruedi; Hari Hans; Stoller Ruedi; Grossen Martin; Schmid Adrian; 60: Bircher Luis; Schmid Alfred; Zurbrügg Reto; Stoller Beatrice; Schmid Lorenz; Aebersold Roman; 59: Stoller Simon; Moser Hans; Trachsel Vreni; Brawand Andreas; Holzer Adrian; von Känel Mathias; Brügger Martin; 58: Schneider Peter; Haas Adolphe; Grossen Jakob; Rubin Bernhard; Schmid Nik; Jungen Marianne; Kolly Reto; 57: Schmid Hans; Jungen Anton; Grossen Simon; Josi Marc; Wäfler David; Lötscher Michael; Wäfler Melchior; 56: Zenger Micha; Grimm Micha; Trachsel Erich; Stoller Beat; Bärtschi David; Wyssen Michel; 55: Zenger Beni; Brügger Stefan; Sigert Esra Samuel; 54: Rhyner Leonie; Stoller Philipp; Lienardt Keny; 53: Steiner Samuel; Fankhauser Werner; Fetzer Patrik; 52: Rhyner Marc; 51: Zürcher Rebekah; Steffen Lara; Kallen Urs; Zurbrügg Jonas; 50: Scheidegger Hansueli; Bärtschi Peter; Gasser Martin; Jungen Matias; 49: Studer Sandro; Reinhardt Terry; 47: von Känel Thomas; 46: Klopfenstein Hansueli; 45: Studer Dominik; 44: Scheidegger Julian; 42: Künzi Levin; Schubert Ella; 41: Jenzer Yannick; 40: Feucht Christa; Jaberg Silvano; 31: Brügger Alexandra; 22: Gasser Karl.

Schiessplatz Kandersteg:

SG Kandersteg und FS Kandergrund

70: SG Kandersteg: Ryter Daniel; 69: SG Kandersteg: Schertenleib Patrick; 68: FS Kandergrund: Wandfluh Hans; Grossen Iris; 67: FS Kandergrund: Salzmann Mathias; Zurbrügg Marcel; Lanz Sandra; SG Kandersteg: Herrmann Ernst; Hari Thomas; Rieder Serge; Harri Stefan; Schmid Fabian; 66: FS Kandergrund: Lanz Roman; Grossen Hans; Von Känel Martin; Stoller Björn; SG Kandersteg: Minnig Kurt; 65: FS Kandergrund: Lanz Priska; Zurbrügg Tanja; SG Kandersteg: Gambron Luca; Herrmann Dominik; 64: FS Kandergrund: Rauber Jürg; Landolt Urs; Rauber Christoph; Kratzer Ivo; Schmid Matthias; Wenger Matthias; SG Kandersteg: Minnig Rune; Allenbach Rudolf; 63: FS Kandergrund: Rösti Peter; Rubin Rudolf; SG Kandersteg: Gambron Angelo; Loat Ernst; 62: FS Kandergrund: Steiner Karl; SG Kandersteg: Ruch Markus; Schmid Raphael; 61: SG Kandersteg: Rieder Hansueli; Ruchti Fritz; Abgottspon Franz; Grobben Daan; Ruchti Jarno; 60: FS Kandergrund: Marti Peter; Aellig Andres; Wenger Christian; Schmid Gabriela; Sarbach Barbara; SG Kandersteg: Schüpbach Hans; Harri Anton; 59: FS Kandergrund: Stoller Roland; Wandfluh Martin; SG Kandersteg: Allenbach Ari Mikka; Hari Lorenz; 58: FS Kandergrund: Ogi Lukas; SG Kandersteg: Schertenleib Ivo; Loat Hulda; Hürst Roger; Zahler Nicola; 57: FS Kandergrund: Zurbrügg Anton; Brügger Urs; Trachsel Beat; Wenger Adrian; SG Kandersteg: Ruch Hans; Miksa Sebastian; Jost Patrick; Brand Etienne; 56: FS Kandergrund: Hari Florian; Reichen Reto; Perreten Ruedi; Steiner Rolf; Wandfluh Robert Andreas; Grossen Sven; SG Kandersteg: Abgottspon Monika; 55: SG Kandersteg: Martig Walter; Lauber Bernhard; Krieg Corinne; Schärer Thomas; 54: FS Kandergrund: Salzmann Björn; Zurbrügg Christian; Grossen John; Ryter Michael; SG Kandersteg: Abgottspon Andreas; Reusser Hans; Packmor Oliver; 53: FS Kandergrund: Ogi Eliane; SG Kandersteg: Liechti Jukka; 52: FS Kandergrund: Salzmann Stefanie; Landolt Konrad; 51: SG Kandersteg: Holzer Björn; Grossen Lars; 50: FS Kandergrund: Rauber Sunny; 48: SG Kandersteg: Hari Hansueli; Martin Anna; 47: FS Kandergrund: Teuscher Laura; Grossen Andreas; 45: FS Kandergrund: Schmid Nicolas; 35: SG Kandersteg: JØrgensen Janus; 33: SG Kandersteg: Aeschlimann Cédric.

Schiessplatz Adelboden, Strubelschützen

69: Dänzer Ueli; Germann Ueli; 68: Lauber Stefan; Inniger Jakob; Wyssen Peter; Grossen Peter; Dänzer Christian; Schranz Martin; 67: Frei Pascal; Schranz Timo; 66: Marmet Jürg; Jungen Daniel; Jungen Matthäus; Oester Thomas; Urfer Adriano; Hari Christine; Inniger Sven; 65: Hari Denise; Schmid Rene; Inniger Gottfried; Wyssen Elsa; Pieren Melchior; Hari Albrecht; Dänzer Simon; Allenbach Rene; Dänzer Bruno; Allenbach Christian; Allenbach David; Meister Simon; Schranz Beat; Schranz Vreni; Meister Luc; Inniger Oliver; Knutti Oliver; 64: Allenbach Nicole; Pieren Christian; Oester Ernst; Burn Daniel; Pieren Abraham; Wyssen Kari; Reichen Fritz; Josi Bruno; Allenbach Albin; Hari Toni; Künzi Lorenz; Gempeler Simon; Trummer David; Fuhrer Jeffrey; Jungen Tim; Pieren Martin; 63: Germann Toni; Josi Martin jun.; Jungen Björn; Reichen Mario; Hari Jakob; 62: Jungen Mina; Inniger Laura; Burn Roland; Maurer Abraham; Allenbach Christian; Inniger Markus; Inniger Albert; Reichen Samuel; Pieren Markus; Inniger Manfred; Maurer Adrian; Hari Peter; Germann David; Knutti Priska; Pieren Karin; Pieren Adrian; 61: Oester Abraham; Jungen Ueli; Hari Peter; Pieren Johann; Pieren Albin; Bircher Hilti; Pieren Jakob; Hari Roland; Steiner Adrian; Oester Beat; Hari Christoph; Inniger Patrik; Reichen Samuel; Knutti Marina; Inniger Aron; 60: Dänzer Leandro; Hari Jakob; Schmid Jürg; Aellig Rico; Wild Donat; Oester Gilgian; Bärtschi Philemon; Reichen Helen; Willen Fabian; Hari Larissa; Scherz Sabrina; Künzi Janik; Reichen Toni; Josi Ken; Schranz Corinne; 59: Hari Björn; Schranz Thomas; Schmid Kaspar; Bircher Peter; Germann Kari; Zimmermann Joel; Gafner Pascal; Knutti Alexander; Schmid Nicola; Wyssen Nico; 58: Karstens Guus; Bärtschi Walter; Bärtschi Hanspeter; Bergmann Hans; Inniger Walter; Bärtschi Martin; Pieren Alfred; Hari Martin; Bircher Toni; Hari Johann; Inniger Nick; Zurbrügg Bruno; Allenbach Luis; Pieren Michael; 57: von Känel Fabian; Dänzer Nick; Inniger Fred; Gempeler Hansruedi; Lauber Hansueli; Inniger Peter; Zurbrügg Fritz; Germann Christian; Klossner Judith; Aellig Manuel; Zurbrügg Nicol; 56: Inniger Mario; Bircher Nadja; Künzi Toni; Germann Ueli; Pieren Abraham; Schranz Beat; Inniger Philippe; Hüttner Pascal-Marco; Keller Elija; 55: Steiner Jaron; Bircher Yanick; Pieren Abraham; Dänzer Kaspar; Oester Niklaus; Pieren Andri; Wyssen Mario; 54: Bircher Ted; Marmet Werner; Dänzer Erich; Reichen Armin; Marmet Simon; Pieren Elio; 53: Bärtschi Peter; Dänzer Sibylle; Marcon Bruno; Schärz Noel; Reichen Frank; Willen Thomas; Germann Sandra; 52: Von Känel Silvan; Josi Hans Jakob; Büschlen Noah; 51: Jungen Aline; Schranz Hans; Fuhrer Werner; Allenbach Gottfried; Inniger Gabi; Germann Daniel; Zurbrügg Samuel; Schmid Michael; 50: Wäfler Noe; Schranz Roger; Oester Beat; Germann Andrea; Zryd Che; Germann Marco; 49: Pieren Hanspeter; Künzi Peter; Trummer Patrick; Klopfenstein Clemens; Pieren David; 48: Bircher Dominik; Graf Patrick; Künzi Patrick; Inniger Michael; Hari Marco; 47: Jungen Hanspeter; Ryter Kilian; 46: Reichen Melanie; Schmid Ueli; Jungen Esther; Pieren Stefanie; 45: Bärtschi Oliver; Aellig Tatjana; 44: Allenbach Michael; 43: Knutti Heinz; Roth Terence; 42: von Känel Mario; 41: Germann Dilan; Pieren Cornelia; 39: Bircher Marco; 38: Scheidegger Marisa; 37: Allenbach Florian; Schranz Dario; Viana Joana; Roten Jsabelle; 36: Trachsel Livio; Trachsel Nick; 35: Graber Eveline; 34: Gempeler Aaron; Burn Therese; Hari Rudi; Inniger Romy; 33: Stoller Dan; Hari Jana; 32: Hari Andrea; 29: Zurbrügg Adrian; 27: Hari Albrecht; Oester Nils; 26: Von Känel Marwin; 24: Maurer Christoph; 21: Pieren Timeon; 20: Reichen Luis; 15: Bircher Reto.

Pistolen 50 / 25 m

Schiessplatz Frutigen, Pistolen-Klub Frutigen

178: Ruhier Pascal; 177: Büschlen Martin; 175: Lüscher Roland; 174: Hänni Beat; Schmid Ueli; Urfer Bernhard; Stoller Andreas; Studer Lorenz; Brügger Christian; 173: Fuhrer Peter; Siegert Joel; 172: Moser Hans; Bärtschi David; 171: Zürcher Bramwell; Wiederkehr Markus; 170: Rupp Markus; Wyssen Kari; Zürcher Pascal; 169: Marti Hansruedi; Zurbrügg Reto; Mathys Hansruedi; 168: Schmid Hanspeter; 167: Thierstein Rosmarie; Künzi Ueli; 166: Hauswirth Peter; Künzi Peter; 164: Künzi Michael; 163: Lauber Peter; Klopfenstein Samuel; Brügger Michael; Jungen Michel; 162: Hostettler Walter; Baumann Rolf; Methner Simon; 161: Marmet Niklaus; Allenbach Rudolf; Stoller Markus; Marti Roland; 160: Burn Hanspeter; Hänni Johann; Schmid Lorenz; 159: Erler Frédéric; 158: Stoller Simon; Egger Andreas; 157: Stoller Martin; Schmid Nik; Zumkehr Reto; 156: Jungen Roger; 155: Rösti Adrian; 154: Ryter Thomas; Klopfenstein Hansueli; 153: Steiner Silvan; Hari Marcel; 152: Meister Luc; 151: Stoller Philipp; Zanelli Hanni; 150: Grossen Simon Rolf; Fuhrer Jeffrey; 148: Jaberg Silvano; Methner Dominik; 147: Trachsel Koni; 146: Josi Ken; 145: Ogi Sebastian; 143: Schertenleib Patrick; 142: Dietel Sven; Rösti Noe; Kaiser Sina; 140: Studer Mathias; Thönen Hansueli; 135: Marmet André; 131: Rothermann Markus; 125: Klopfenstein Esther; 123: Pieren Andri; 121: Schmid Adrian; 119: Dänzer Patrick; Zimmermann Sima Luca; 118: Zenger Benjamin; 115: Josi Dean; 106: Siegert Esra; 104: Karsten Gustaaf Hendrik; 99: Chung André; 92: Zenger Christian; 87: Mägert Thimo; 60: Schmid Livia.