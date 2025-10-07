Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Ein Wochenende voller Klang und Brauchtum

  07.10.2025 Frutigen
Frutigen stand am Wochenende ganz im Zeichen des Brauchtums: Beim Oberländischen Trychlerträffä zogen geschmückte Kühe durchs Dorf, Hunderte Trychler liessen ihre Glocken erklingen und zahlreiche Besucherinnen und Besucher säumten die Strassen. Die Mischung aus Klang, Farbe und Tradition verwandelte Frutigen in eine festliche Bühne, auf der Gemeinschaft und Heimatgefühl eindrücklich spürbar wurden. BILDER: MARTIN WENGER
Frutigen stand am Wochenende ganz im Zeichen des Brauchtums: Beim Oberländischen Trychlerträffä zogen geschmückte Kühe durchs Dorf, Hunderte Trychler liessen ihre Glocken erklingen und zahlreiche Besucherinnen und Besucher säumten die Strassen. Die Mischung aus Klang, Farbe und Tradition verwandelte Frutigen in eine festliche Bühne, auf der Gemeinschaft und Heimatgefühl eindrücklich spürbar wurden. BILDER: MARTIN WENGER

Frutigen stand am Wochenende ganz im Zeichen von Glockenklang, geschmückten Kühen und gelebtem Brauchtum: Der Trychlerklub Frutigen und die Gemschtrychler luden zum Oberländischen Trychlerträffä ein.

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote