Am Morgen des 8. November, als wir im Stall waren, bekamen wir einen Anruf: Unsere sieben Rinder, die wir im Bunderholz in einer Matte hatten, seien ausgebrochen. Sie kämen im Trab auf der Strasse taleinwärts gelaufen. Die Tiere seien in Panik und nicht zu bremsen. Helfer wollten die Ri...